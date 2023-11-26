Ветер выкорчевывает деревья, море вышло из берегов: последствия шторма в Крыму (видео)

В Евпатории море смыло все окопы, выкопанные на пляже оккупантами.

В воскресенье, 26 ноября, на территории временно оккупированного Крыма бушует мощный шторм. Ветер поднимает гигантские волны и море выплескивается из берегов.

Видео последствий разгула стихии публикует Telegram-канал "Крымский ветер".

Морская вода подтопила участки автотрассы Саки – Евпатория. Кроме того, в Евпатории море смыло все окопы, которые выкопали на пляже оккупанты.

Оккупационные власти заявили о начале эвакуации жителей Евпатории из подтопленных домов.

В Севастополе мощный ветер валит деревья, билборды и опоры линий электропередач, а также срывает с домов облицовку и кровлю. По состоянию на 17 часов было известно о минимум десяти случаях падения сваленных деревьев на автомобиле.

В Балаклавской бухте ветер сорвал пришвартованную яхту.

В поселке Героевское возле Керчи из-за шторма 40 домов заблокированы.

Из-за повреждений линий электропередач в некоторых районах оккупированного Крыма проблемы с электроснабжением.

Скорость ветра продолжает расти, пика она достигнет после 20:00, прогнозируют метеорологи.

В оккупированном Крыму бушует мощный шторм

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 ноября и в понедельник, 27 ноября, обещают сильные снегопады. Синоптики прогнозируют гололедицу, метели, усиление ветра.

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