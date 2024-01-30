Ветеран из одесского ТЦК остро обратился к мужчинам: "Хотят, чтобы воевал кто-нибудь другой"

Работник военкомата рассказал, что большинство, кто сейчас служит в ТЦК, имеет опыт боевых действий.

Работник Приморского ТЦК и СП в Одессе по имени Влад, который служил в армии и получил ранения, рассказал, что сейчас мужчины не имеют мотивации идти защищать свое государство.

Об этом сотрудник военкомата рассказал для Общественного.

"Люди потеряли мотивацию. Все поддерживали военных, когда шла оккупация, например, Херсона. Теперь, когда война зафиксировалась на определенных границах, люди не хотят служить. Хотят, чтобы воевал кто-то другой. Но, чтобы война не ползла дальше, нужно что-то делать. По крайней мере, не бояться брать на себя ответственность", – говорит он.

Военный осуждает силовые методы задержания военнообязанных работниками ТЦК. Он считает, что за такие действия нужно нести ответственность.

"Я знаю, что система неидеальна, что некоторые в ТЦК могут превышать полномочия. Я это не одобряю. Но чтобы такого не было, надо, чтобы люди за превышение этих полномочий несли ответственность. Имеют соответствующие органы проводить проверки, увольнения. А кто этим уже занимается? Потому что по одному военкомату судят всех", - отметил Влад.

Он отмечает, что большинство, кто сейчас служит в ТЦК, имеет опыт боевых действий.

"Но если человека останавливает на улице военный из ТЦК, его сразу спрашивают — почему я должен идти на войну, а ты не воюешь? Никто не спрашивает, воевал ли ты. Но я тоже могу ответить — а почему я должен служить и защищать твою семью, а ты нет?", - сказал работник ТЦК.

Напомним, Владимир Зеленский осудил "охоту" работниками ТЦК на военнообязанных на улице.

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