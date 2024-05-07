Ветеран, который воюет с 2014 года, рассказал о встрече с представителями ТЦК

Военный пошутил, что его чуть не забрали в армию.

Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, рассказал о встрече с представителями Территориальный центр комплектования.

Об этом военный написал в Facebook.

Петров рассказал, как двое представителей ТЦК выпрыгнули из полицейского авто, подбежали к нему и его сержанту с вопросом, из Киева ли они.

Ветеран АТО Алексей Петров после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину/Фото: facebook.com/alex.petrov.3975

Ветеран обнародовал их дальнейший диалог:

– Это вы по номерам нашего автомобиля догадались?

– Ну да! Так вы из Киева?

– (Улыбаюсь) А вы наверняка хотите нам повестки вручить?

– Ну почему вы так сразу?

– А с каких это пор двое военнослужащих ездят в полицейском авто?

– А почему вы так нервничаете? – Стройный сержант смотрит на меня.

– Друг. Я с четырнадцатого года вообще не нервничаю по поводу военкоматов… Мы военные!

– О! А какая бригада?

– Ну, это вам знать не обязательно. (Называю номер воинской части).

– А! Ну тогда хорошего дня!

– И вам тоже…

"Фууууххххх… Едва в армию не забрали!" – в шутку подытожил диалог с представителями ТЦК Петров.

Напомним, в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.

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