Ветеран, который воюет с 2014 года, рассказал о встрече с представителями ТЦК

Военный пошутил, что его чуть не забрали в армию.
Военнослужащий, ветеран АТО, блогер Алексей Петров, после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину, рассказал о встрече с представителями Территориальный центр комплектования.
Об этом военный написал в Facebook.
Петров рассказал, как двое представителей ТЦК выпрыгнули из полицейского авто, подбежали к нему и его сержанту с вопросом, из Киева ли они.
Ветеран обнародовал их дальнейший диалог:
– Это вы по номерам нашего автомобиля догадались?
– Ну да! Так вы из Киева?
– (Улыбаюсь) А вы наверняка хотите нам повестки вручить?
– Ну почему вы так сразу?
– А с каких это пор двое военнослужащих ездят в полицейском авто?
– А почему вы так нервничаете? – Стройный сержант смотрит на меня.
– Друг. Я с четырнадцатого года вообще не нервничаю по поводу военкоматов… Мы военные!
– О! А какая бригада?
– Ну, это вам знать не обязательно. (Называю номер воинской части).
– А! Ну тогда хорошего дня!
– И вам тоже…
"Фууууххххх… Едва в армию не забрали!" – в шутку подытожил диалог с представителями ТЦК Петров.
Напомним, в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.
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