Ветерана судят после протестов на Теремках: что известно о деле Дмитришина

В Киеве судят ветерана за протесты против вырубки деревьев / © Суспільне

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Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения ветерану войны и общественному деятелю Любомиру Дмитришину, который участвовал в протестах против вырубки зеленых насаждений на Теремках. Ему назначили ночной домашний арест — с 00:00 до 05:00. Кроме того, он обязан постоянно находиться в Киеве и информировать правоохранителей об изменении своего местонахождения.

Об этом сообщают журналисты «Суспільного» из зала суда.

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Ветерану, который протестовал против вырубки деревьев на Теремках, избрали меру пресечения

Представитель обвинения настаивал на круглосуточном ограничении свободы передвижения. Судья удовлетворил требование частично. Адвокаты ходатайствовали о полном отказе в применении меры пресечения. Адвокат Маси Найем просил отдать ветерана ему на поруки, но суд эту просьбу отклонил.

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Сторона защиты намерена оспаривать принятое решение.

После завершения слушания Любомир Дмитришин заявил, что с решением суда не согласен. Он назвал решение непропорциональным, а подозрение надуманным. По его словам, на Теремки он приехал для поддержки местных жителей, ведь там живут его родственники.

«Я призвал остановить строительные работы на Теремках и провести надлежащую коммуникацию с обществом», — сказал Дмитришин.

Активист также допустил наличие в деле «признаков политического преследования». Он отметил, что из-за изъятия силовиками всех средств связи он пока не может прокомментировать видео, опубликованное полицией.

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Дмитришин имеет статус ветерана военных действий. Он проходил службу на Лиманском направлении, где получил ранения, после чего был комиссован и уволен из рядов Вооруженных сил Украины.

В поддержку ветерана пришла активистка Наталья. Она сообщила, что сейчас инициативная группа ведет переговоры с представителями КГГА о возможном подписании меморандума между городскими властями и людьми.

«Меморандум, что они будут прокладывать теплосеть во второй части парка с минимальной вырезкой деревьев и восстановлением первой части парка», — детализировала женщина.

Накануне правоохранители открыли уголовное производство и инкриминировали Дмитришину ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, соединенное с сопротивлением представителю власти. По версии следователей, он организовывал и координировал действия митингующих против уничтожения зеленой зоны, что привело к конфликту с полицией. Санкция этой части статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Защитники ветерана отмечали многочисленные процессуальные нарушения во время его задержания и проведения обысков.

Публичные деятели и блоггеры уже комментируют ситуацию и называют осуждение ветерана заказным со стороны КГГА и лично мэра Киева Виталия Кличко. Такое мнение высказали волонтер Сергей Стерненко и блогер Игорь Лаченков.

Как КГГА строит теплотрассу со скандалами и избиением людей

Строительство резервной теплосети должно состояться для обеспечения стабильного отопления жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2 на случай аварийной остановки ТЭЦ-5. В КГГА отмечали, что линия должна обслуживать 183 жилых дома, 18 учебных заведений и три больницы.

Сначала в КГГА решили срубить 662 дерева с возможностью пересадки только 56. Из-за возмущения киевлян и митингов городские власти временно поставили работы на паузу. Но уже 11 сентября чиновники КГГА представили скорректированный план, по которому предлагалось сохранить 160 деревьев, вырубить около 10 экземпляров и кронировать часть.

Жители Теремков продолжают выступать против прокладывания коммуникаций через парковую зону и требуют документов с техническим обоснованием именно такого маршрута. Руководство городской администрации пока не идет навстречу киевлянам и настаивает на том, что это строительство необходимо.

После скандального избиения людей на митинге в Киевсовете инициировали роспуск Муниципальной охраны на время войны и назначили служебную проверку.

Ветерана задержали после стычек на Теремках

Напомним, в Киеве задержали ветерана Любомира Дмитришина, которого полиция считает организатором столкновений, произошедших 27 сентября во время протестов против строительства теплотрассы на Теремках. Тогда одна из участниц акции сообщила, что его насильно вывезли в неизвестном направлении, а во время самих событий травму получила одна из протестующих.

Причиной акций стало возобновление 21 сентября работ по прокладыванию резервной теплосети. Хотя «Киевтеплоэнерго» и КГГА после августовских требований граждан скорректировали проект, сохранив около 160 деревьев вместо первоначальной вырубки более 600, местные жители все равно вышли на протест.

Защитники ветерана из юридической компании Miller заявили о возможном превышении власти правоохранителями. По данным адвокатов, во время обыска и задержания Дмитришина безосновательно применили физическую силу, не объяснив причин и не предоставив документов о полномочиях, а в определении суда были ошибки в адресе и фамилии. Также зафиксировано отсутствие непрерывной видеофиксации, разъяснение прав уже после обыска и изъятие телефона и ноутбука жены ветерана, которая не участвовала в акциях.

Адвокаты уже обратились в суд для проверки законности задержания и планируют инициировать уголовное производство по действиям полиции. Сестра задержанного, Ярослава, подтвердила, что ее брат не сопротивлялся, и сообщила, что он находится в СИЗО без возможности связаться с семьей.

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