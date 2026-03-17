Ветеран с инвалидностью заявил об избиении работниками ТЦК в Днепре: детали

Военные ТЦК

В Днепре ветеран войны с инвалидностью Андрей заявил об избиении и незаконном задержании со стороны лиц, которых он связывает с территориальным центром комплектования (ТЦК).

Об инциденте он рассказал журналистам «Суспільного».

По словам мужчины, событие произошло 27 января, когда он прогуливался возле дома. К нему подъехали автомобили, из которых вышли несколько мужчин в форме и балаклавах.

«Они меня окружили, начали хватать за руки. Я спросил, что они делают. В ответ услышал только: "Да, короче", и почувствовал удар по голове», - рассказал ветеран.

Вывод судебно-медицинской экспертизы.

По его словам, его силой затолкали в микроавтобус, где продолжили избивать. Когда он попытался снимать телефон, устройство выбили из рук. Мужчина отмечает, что потерял сознание.

После того, как он пришел в себя, его, по его словам, выбросили из автомобиля недалеко от одного из ТЦК. Ветеран предполагает, что после проверки данных выяснилось, что он не подлежит мобилизации.

Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Мужчина провел в больнице неделю.

Награды "За оборону Украины".

«Я два года служил, был ранен, перенес инфаркт — и это такая благодарность. Это не ТЦК, это бандиты», - заявил он.

Андрей сообщил, что после инцидента решил уехать в семью за границу и пока не планирует возвращаться.

Реакция полиции и ТЦК

После обращения журналистов правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Расследование продолжается.

В полиции отметили, что проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств.

В областном ТЦК сообщили, что информацию проверяют:

"В случае подтверждения нарушений к причастным лицам будут применены предусмотренные законом меры", - заявили в ведомстве.

Также проверку инцидента начал Офис уполномоченного по правам человека.

Что говорят юристы

Адвокат Андрей Верба отмечает, что основания для возбуждения уголовного производства были сразу после происшествия. По его словам, квалификация дела может быть изменена в зависимости от собранных доказательств.

Он также добавил, что потерпевший может быть допрошен дистанционно или в рамках международной правовой помощи.

Мобилизация в Украине — последние новости

Заявления по мобилизации народных депутатов не повысят мотивацию парламентариев к работе. Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Вениславский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что если нардепы не хотят работать, он готов обсудить законопроект о мобилизации для них.

Нардеп напомнил, что в условиях военного положения нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, а подобные заявления назвал политическими.

«Поэтому любые заявления по поводу каких-то негативных последствий для депутатов, если они перестанут работать в Верховной Раде, — я думаю, это политические заявления», — отметил он.

В то же время Вениславский отметил необходимость системного диалога между парламентом, правительством и Офисом президента о принятии решений.