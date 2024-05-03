Ветеран войны назвал главную проблему, сдерживающую мобилизацию в Украине

Ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий назвал один из ключевых факторов, сдерживающих мобилизацию в стране.

В Украине кроме дефицита вооружения обостряется ситуация с мобилизацией. Совершенно нормально, что человек не хочет на войну, но задача государства – разными способами подтолкнуть его к правильному выбору.

Об этом сказал ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий в комментарии "24 Каналу".

По его словам, главным фактором, сдерживающим мобилизацию, является то, что до сих пор не установлен предельный срок службы. Люди, которые пошли на фронт в 2022 году, не спрашивали, сколько это будет продолжаться. Однако даже те военные, которые были пессимистами, думали о сроке год – полтора. Когда теперь отсчет идет на годы, то вопрос предельного срока службы очень важен.

Дикий отмечает, что человек должен знать, что одевает пиксель не на всю жизнь и не воюет до победы. Кроме того, военный должен знать, что он отвоевал, например, три года, дальше возвращается в тыл, а вместо него пойдет тот, кто эти три года прожил у него за спиной. Пока государство не установило этот момент, будет достаточно трудно мотивировать людей пополнять ряды ВСУ.

"Это не должен быть билет в один конец. Этой проблемы не было в 2022 году, но сейчас она есть", — отметил ветеран войны.

Также есть элементарная проблема усталости – объективные психологические вещи. В начале полномасштабного вторжения украинцы понимали, что жизнь не будет такой, как раньше. Однако дальше двух лет войны жизнь в тылу наладилась.

"Мы все по-новому устроились, живем, работаем и очень комфортно, когда кто-то другой взял на себя войну, а ты просто перестроил свой быт в новые военные реалии", – добавил Дикий.

Враг тоже не терял время. В нашем информационном поле развернута очень мощная кампания, направленная на срыв мобилизации, говорит аналитик. Это одна из самых успешных военных кампаний России в этой войне.

Вообще первыми всегда идут пассионарии — люди, наиболее остро чувствующие ответственность.

"Вот если не я, то кто. На самом деле никто из нас не хотел воевать, это я вам как бывший доброволец говорю. Но всегда есть тот процент людей, которые понимают, что когда враг уже приперся, то малейшим злом является поскорее пойти ему на встречу", – считает Дикий.

По его словам, пассионарии в любом обществе всегда не большинство. Такие люди всегда идут в первую волну. Для маленьких локальных войн их может хватить, а для войны против большой мобилизованной армии, к сожалению, недостаточно.

Пассионарии – люди, имеющие желание и потенциал изменять мир к лучшему. Наиболее социально активная часть населения.

Они могут спасти государство в первые важнейшие часы, дни, недели, но дальше их нужно дополнять обычными гражданами, не желающими мобилизоваться, что вполне нормально.

"В начале вторжения никто не думал, что война будет настолько затяжной, поэтому никто не задавал вопроса, как надолго я иду воевать",– отметил ветеран войны России с Украиной.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Демченко рассказал, что законопроект по демобилизации и ротации может появиться в течение 2025 года.

Читайте также: