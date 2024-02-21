Ветеран войны просил деньги на лекарства в переходах: украинцы благодаря TSN.UA собрали ему 1,5 миллиона гривен

Украинцы за неделю собрали 1,5 миллиона гривен для ветерана войны, бывшего военнослужащего 205-го батальона Территориальной обороны Украины Виталия Лашевича с позывным "Грейдером".

Его историю поведал сайт TSN.ua и объявил сбор средств.

Он прошел бои за Киевщину, ад Соледара и Бахмута, был ранен на войне, а теперь был вынужден стоять в переходе с протянутой рукой – просить деньги на лекарства и выживание.

Виталию Лашевичу – 61. Он – бывший военный 205-го батальона Теробороны Украины. Несмотря на солидный возраст, с честью и достоинством пошел защищать Украину с первого дня вторжения России. Увольнял Киевщину, прошел ожесточенные бои за Северодонецк, Соледар и Бахмут. Затем был минометчиком в еще одной горячей точке – Лимане, где получил ранение рук.

Но из ада войны военный попал в бюрократическое. ВЛК не просто списала его по возрасту и состоянию здоровья, но и указала, что "заболевания" связаны с "прохождением военной службы", а не получены во время "защиты Родины". Поэтому уже два месяца человек, рискуя жизнью защищавший нас всех, обивает пороги, чтобы отстоять свои права.

У Виталия много государственных наград за участие в защите Родины, но сейчас он чувствует себя "ненужным". И хотел бы работать, но после ранения не может поднять руки даже до плеч, имеет проблемы с позвоночником и опухоль в голове. Поэтому каждый день вынужден спускаться в переход и просить милостыню, потому что денег не хватало даже, чтобы оплатить коммуналку.

Эксклюзивное интервью журналистки TSN.UA Алины Туришин с Виталием Лашевичем смотрите по ссылке.

Сайт TSN.ua благодарен всем украинцам, которые присоединились к сбору в полтора миллиона гривен для Виталия Лашевича. Помним цену свободы! Будем уважать и поддерживать тех, благодаря кому Украина до сих пор существует!

Напомним, что в разгар войны бригадный генерал из Сил ТРО "кружил" любовницу и жировал на курорте.

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