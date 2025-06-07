Ветерана не допустили к экзамену по вождению, потому что у него протез

Руслану Сербову не разрешили сдавать экзамен по вождению мотоциклом, потому что он на протезе

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Ветерану, защитнику «Азовстали» Руслану Сербову, потерявшему на войне ногу и носящему протез, не позволили сдавать экзамен по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД.

О скандале рассказал сам военный на странице Instagram.

«Пришел сдавать в Мрео права на категорию, на мотоцикл — отказали, потому что протез на ноге. Это не новый сюжет для фильма или фантастической книги. А реальность. Дискриминация и просто кринж», — возмущается боец.

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Он рассказал, что имеет опыт вождения на категорию «B» (легковые авто) и «С» (грузовики до 7,5 тонн) уже много лет. Руслан говорит, что сдавал на постоянное водительское удостоверение уже в 2022 году, после ранения и протезирования.

«Несколько месяцев учился в частной школе с инструкторами на категорию „А“, у меня есть свой личный мотоцикл, но как пришел на экзамен и увидели ногу — отказали. Есть ли будущее в этой стране? Испанский стыд и кринж. Письменный отказ отказались предоставить они. Я не собираюсь ездить без прав», — подчеркнул он.

На ситуацию отреагировал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Он возмутился, что представители разных институций, учреждений и т.п. вообще очевидно не понимают, в какой реальности живут.

«Надо учитывать, что ветеранов в будущем будет в десятки раз больше. Отсутствие системной работы с работниками учреждений вообще с гражданскими отсутствие четкой коммуникационной стратегии в ветеранской политике приведет к крайне серьезным последствиям», — подчеркнул Жорин.

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Кто такой Руслан Сербов

Как рассказали «Факты», услан Сербов «Давид» — военный участвовавший в боях в Мариуполе на «Азовстале». В 2017 году он присоединился к полку Азов, а в 2022-м в первый день стал на защиту Киевщины. В Мариуполь он попал вертолетом, когда город был уже окружен.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина избил в кровь 21-летнего военного на протезе.