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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
56
Время на прочтение
2 мин

Ветерана не допустили к экзамену по вождению, потому что у него протез

Защитник «Азовстали» Руслан Сербов утверждает, что его не допустили к экзамену по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД, потому что у него протез на ноге.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Руслану Сербову не разрешили сдавать экзамен по вождению мотоциклом, потому что он на протезе

Руслану Сербову не разрешили сдавать экзамен по вождению мотоциклом, потому что он на протезе

Ветерану, защитнику «Азовстали» Руслану Сербову, потерявшему на войне ногу и носящему протез, не позволили сдавать экзамен по вождению мотоциклом в Сервисном центре МВД.

О скандале рассказал сам военный на странице Instagram.

«Пришел сдавать в Мрео права на категорию, на мотоцикл — отказали, потому что протез на ноге. Это не новый сюжет для фильма или фантастической книги. А реальность. Дискриминация и просто кринж», — возмущается боец.

Он рассказал, что имеет опыт вождения на категорию «B» (легковые авто) и «С» (грузовики до 7,5 тонн) уже много лет. Руслан говорит, что сдавал на постоянное водительское удостоверение уже в 2022 году, после ранения и протезирования.

«Несколько месяцев учился в частной школе с инструкторами на категорию „А“, у меня есть свой личный мотоцикл, но как пришел на экзамен и увидели ногу — отказали. Есть ли будущее в этой стране? Испанский стыд и кринж. Письменный отказ отказались предоставить они. Я не собираюсь ездить без прав», — подчеркнул он.

На ситуацию отреагировал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Он возмутился, что представители разных институций, учреждений и т.п. вообще очевидно не понимают, в какой реальности живут.

«Надо учитывать, что ветеранов в будущем будет в десятки раз больше. Отсутствие системной работы с работниками учреждений вообще с гражданскими отсутствие четкой коммуникационной стратегии в ветеранской политике приведет к крайне серьезным последствиям», — подчеркнул Жорин.

Кто такой Руслан Сербов

Как рассказали «Факты», услан Сербов «Давид» — военный участвовавший в боях в Мариуполе на «Азовстале». В 2017 году он присоединился к полку Азов, а в 2022-м в первый день стал на защиту Киевщины. В Мариуполь он попал вертолетом, когда город был уже окружен.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина избил в кровь 21-летнего военного на протезе.

Дата публикации
Количество просмотров
56
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