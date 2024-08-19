Ветерана войны без одной ноги списали со службы из-за "беременности"

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр рассказал об абсурдной ситуации, с которой он столкнулся во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Боец 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр рассказал, как во время прохождения ВВК врач-хирург "признал" его беременным.

Об этом Станислав Дехтяр рассказал в интервью Online.UA.

По его словам, специалисты ВЛК и МСЭК проявляют наибольшее неуважение к ветеранам российско-украинской войны. Чтобы получить заключение от врачей, за ними нужно буквально бегать, несмотря на инвалидность.

"Наибольшее неуважение к ветеранам российско-украинской войны именно от врачей ВЛК и МСЭК. Ты должен ходить за этими людьми, буквально бегать, чтобы тебе написал каждый свой вывод", — заметил военный.

Так, специалисты по военно-врачебной комиссии списали бойца с военной службы по достаточно необычной статье. Боец с позывным "Уксус", потерявший ногу в боях с оккупантами, рассказал, что его сочли беременным.

"Мне врач-хирург написал решение, что я — беременный согласно статье 73-а (беременность, протекающая с осложнениями — ред.)", — отметил он.

По словам ветерана, на врачебную ошибку обратил внимание его товарищ из батальона и поздравил его с "беременностью".

Другой специалист, врач-невропатолог, написал, что у ветерана были "жалобы на отсутствие правой нижней конечности".

"Ситуация показывает бардак, который творится в наших медучреждениях", — заключил Дехтяр.

Отметим, что после вступления в силу нового закона о мобилизации время от времени возникает вопрос о том, должны ли украинцы, имеющие инвалидность или получившие ее после 24 февраля 2022 года, повторно проходить медицинское освидетельствование или военно-врачебную комиссию (ВВК). Ситуацию в комментарии ТСН.ua разъяснили в территориальном центре комплектования (ТЦК).

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