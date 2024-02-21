Ветеранам на фронте хотят резко поднять зарплату: нардеп подтвердил "инсайды" со встречи с президентом

Речь идет о тех бойцах, которые с самого начала полномасштабного вторжения защищают Украину.

В среду, 21 февраля, на встрече с парламентской фракцией партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский инициировал значительное повышение заработной платы некоторым находящимся на фронте украинским военным.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги Народа", заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

По его словам, речь идет о ветеранах, которые с самого начала полномасштабного вторжения защищают Украину.

"Сегодня во время вечерней встречи президент сказал, что военным, которые на передовой уже два года, необходимо поднять зарплату до 200 000 гривен", — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Ранее один из участников закрытой встречи рассказал ТСН.ua на условиях анонимности, что Владимир Зеленский говорил о том, что украинским защитникам, воюющим "на нуле " нужно поднимать денежное довольствие до 200 тысяч грн в месяц.

Напомним, глава фракции Давид Арахамия сообщил, что на этой встрече с президентом однопартийцы говорили о фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе. И, соответственно, о задачах для парламента и депутатов по этим направлениям.

Читайте также: