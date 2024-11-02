Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к разминированию территорий — Минобороны

Программу по трудоустройству людей с инвалидностью, в том числе ветеранов войны, в Украине реализует ООН.

В Украине для работы в сфере противоминной деятельности будут привлекать ветеранов и лиц с инвалидностью.

Как сообщили в Минобороны, об этом шла речь во время специального семинара, который прошел в Киеве при финансовом содействии правительства Швеции.

В качестве примера такой вовлеченности была названа программа по трудоустройству людей с инвалидностью, в частности ветеранов войны, которую в Украине реализует ООН.

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В рамках этого проекта первые четверо пострадавших от взрывоопасных предметов украинцев получили работу в международной организации The HALO Trust.

"Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности”, — сообщили в Минобороны.

Напомним, в ООН считают, что на полную очистку территории Украины традиционными методами от опасных последствий войны – мин, неразорвавшихся снарядов и т.п. – может понадобиться сотня лет. Ускорить разминирование могут только инновационные технологии и совместные усилия.

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