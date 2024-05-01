Ветеранские хабы, обучение в вузе и адаптация всех бизнес-процессов: как Метинвест вписывает ветеранов в новую модель деятельности

Компания Метинвест Рината Ахметова предусматривает, что к работе в компании вернутся минимум 6-7 тысяч работников из 8 тысяч, мобилизованных. Кроме того, компания имеет тысячи вакансий, поэтому планирует приглашать на работу ветеранов с рынка труда. Поэтому все бизнес-процессы перестроены таким образом, чтобы максимально адаптировать вчерашних бойцов к мирной жизни и объединить коллективы.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест Олег Давыденко во время форума «Практика», посвященный возвращению ветеранов на гражданский рынок труда.

По его словам, сейчас в ВСУ мобилизован каждый шестой работник Метинвеста, а это 15% персонала. С войны уже вернулось около 1,5 тысячи сотрудников, из них более 500 человек уже вернулись к работе. Компания ожидает, что в общей сложности на рабочие места вернутся 6-7 тысяч из 8 тысяч мобилизованных. В то же время, в компании открыто 4 тысячи вакансий преимущественно мужских специальностей, поэтому Метинвест рассчитывает на наемных на рынке труда ветеранов.

Поэтому компания адаптирует все бизнес-процессы к возвращению ветеранов и подходит к работе системно. В частности, учит коллективы, как работать с бывшими военными, вводит дополнительное медицинское освидетельствование и психологическую поддержку и т.д. Метинвест стоит на том, что ветераны нуждаются в таком же отношении, как и другие работники, чтобы объединить, а не разграничить коллективы. И пропагандирует культуру равных возможностей для всех.

Компания создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет ветеранам быть собой и общаться с единомышленниками. А также предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность, или не может заниматься предварительной работой из-за состояния здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.

«У нас за последний год переучения прошли из всех сотрудников, не только ветеранов, в среднем 13 тысяч человек из 50 тысяч. И это переобучение минимум от 3 до 6 месяцев. Мы открыты брать на переобучение всех. И готовы к тому, что переобучение на дефицитные высокоранговые профессии будет длиться 1-3 года», – говорит Давыденко.