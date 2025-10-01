ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
28
Время на прочтение
1 мин

Ветеранский бизнес может получить гранты на электричество от YASNO

Компания YASNO, входящая в группу ДТЭК, предоставит 20 грантов на электроэнергию ветеранским бизнесам.

Об этом говорится в сообщении YASNO.

«YASNO предоставит 20 грантов для ветеранских бизнесов – около 300 тыс. грн экономии на электроэнергию в течение 6 месяцев для каждого. Грант от YASNO – это простая финансовая помощь без сложных заявок, бизнес-планов и отчетов. Вы поддерживаете страну – мы поддерживаем вас», - говорится в нем.

Отмечается, что для получения гранта нужно быть клиентом YASNO, ветеран должен быть владельцем бизнеса или иметь в своей собственности долю не менее 50%, а среднемесячное потребление за последние 6 месяцев не должно превышать 15 тыс. кВт-ч.

Подать заявку для участия в программе можно на сайте YASNO до 19 октября.

Гранты будут действовать с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года.

Напомним, ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.

28
