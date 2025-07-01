«Ветеранский кемпинг» – новая программа реабилитации воинов от Метинвеста и «Сердца Азовстали»

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В рамках программы запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой. Продолжительность смен – 10 дней. На реабилитацию сотрудников, после службы в армии вернувшихся к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.

Программа предусматривает десятидневное пребывание ветеранов в санатории Мукачево. Их ждет персональная физиологическая диагностика и медицинские процедуры, поддержка психологов и телесная терапия, тибмилдинг на свежем воздухе и иппотерапия (верховая езда для улучшения физического и ментального здоровья), экскурсии к живописным местам Закарпатья и биосугестивная терапия. Первые две группы ветеранов-работников Метинвеста уже прошли реабилитацию в Закарпатье.

«Ветеранский кемпинг» – это не просто отдых. Это комплексный подход к восстановлению вернувшихся с фронта героев. Совместное время в кругу собратьев поможет им не только восстановить силы после фронта, но и обрести душевное спокойствие и избавиться от эмоционального напряжения», – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

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«Это было именно такое оздоровление, которое я нарисовал себе в воображении, и даже лучше. Мне очень понравилось насыщенное ежедневное расписание: оно помогло мне восстановиться физически и морально, это заметили и мои близкие после моего возвращения», - говорит ветеран, экспедитор цеха подготовки производства Каметстали Юрий Аркуша.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине.

В Метинвесте создана целая экосистема адаптации ветеранов: она охватывает программы психологической поддержки, реабилитации, переучивания, предоставление высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов.