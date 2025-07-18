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- Украина
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Ветераны ДТЭК встретились с Борисом Джонсоном: Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и международной помощи для восстановления энергетики
Украинские ветераны, вернувшиеся после службы на фронте к работе в ДТЭК, рассказали бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, что стране крайне нужны дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также оборудование для ее восстановления после многочисленных российских атак.
Ветераны, представляющие ДТЭК, Метинвест и инициативу "Сердце Стали", поделились собственным опытом участия в боевых действиях, в частности во время обороны Мариуполя, а также рассказали о своей нынешней работе - восстановлении электростанций и сетей, которые испытывают постоянные повреждения от ракет и дронов.
"Урок последних трех лет состоит в том, что чем быстрее Запад предоставляет оружие, тем лучше. Вы сражаетесь за нас, вы сражаетесь за свободу - и именно поэтому мы должны вас поддерживать. Украина имеет невероятный потенциал", - сказал Борис Джонсон.
"Наши энергообъекты подвергаются ударам снова и снова. Мы успеваем их восстанавливать, но без должной ПВО и технической поддержки - этого недостаточно. Сегодня мы защищаем Украину по-другому - поддерживая энергосистему. Но нам нужна международная поддержка, чтобы защитить и систему, и людей, которые в ней работают. встречи Андрей, ветеран и ныне шахтер на одном из предприятий ДТЭК.
Визит ветеранов в Лондон организован ДТЭК в рамках партнерства с боксером Александром Усиком в преддверии его поединка за титул чемпиона мира, который состоится в субботу на стадионе Уэмбли.
Партнерство с Усиком является частью глобальной инициативы по мобилизации международной помощи украинской энергосистеме.
С самого начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура ДТЭК является одной из главных целей российских атак. В худший период 90% мощностей тепловой генерации компании были разрушены или повреждены. Несмотря на постоянные обстрелы, ДТЭК продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру - благодаря, в частности, вернувшимся в гражданскую жизнь ветеранам.