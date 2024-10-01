Ветераны и защитники «Азовстали» поступают в Метинвест Политехники: вуз избрали "за активную поддержку военных"

В первом негосударственном горно-металлургическом университете Метинвест Политехника начался третий учебный год. В этом году вуз, кроме бакалавров и магистров, избрали наши защитники: среди абитуриентов — 26 ветеранов войны и защитников мариупольского комбината «Азовсталь».

Получением новых знаний и опыта для профессионального роста воспользовались 16 ветеранов, работающих на «Каметстале», «Запорожстали», «Метинвест Сичстале», «Запорожогнеупорном», а также на Центральном, Ингулецком и Южном ГОКах.

Связать свое будущее по инженерно-техническим специальностям решили и 10 участников проекта «Сердце Азовстали», направленного на помощь защитникам и защитницам Мариуполя. Среди них — получивший тяжелое ранение и потерявший ногу пилот коптеров «Азова» Владислав Жаворонок (позывной Википедия), матрос ВМС Виталий Барабаш (Беня), который раненым записал видеообращение в Израиль от имени всех евреев в заблокированных «Азовстале» войск Государственной пограничной службы Украины Илья Ильяшенко (Смурф) Все они пережили русский плен и были освобождены.

«Я решил связать свою учебу с Метинвест Политехникой, потому что вуз активно поддерживает защитников Мариуполя и военных вообще. Мне очень приятно, что преподаватели понимают, кто я и всячески поддерживают. Я выбрал очень интересную для меня специальность — компьютерные науки. И считаю, что за этой профессией будущее», – говорит Илья Ильяшенко.

Метинвест Политехника работает в смешанном формате: онлайн обучение сочетается с очными практическими занятиями, лабораторными работами и экспериментами на предприятиях. Ведь впереди большое обновление Украины, и уже сейчас нужны специалисты с универсальными знаниями и практическими навыками.

Всего за три года в Метинвест Политехники поступило более 1080 студентов, из которых магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

Метинвест Политехника, основанный компанией Метинвест Рината Ахметова – университет будущего, который предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении. Университет основала Группа Метинвест Рината Ахметова в июне 2020 г., а в 2022 г. прошел первый набор студентов. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, избравшие для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам Группа Метинвест гарантирует первое рабочее место, рост карьеры, финансовую и другие мотивации.