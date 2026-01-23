Ветераны помогают ветеранам: "Сердце Азовстали" Рината Ахметова учит тренеров по посттравматическому росту

Реклама

Участниками кемпа стали 10 защитников Мариуполя, прошедшие через боевые действия, ранения, пленение и потери. Сегодня они овладевают новой ролью — тренерами по посттравматическому росту, способными поддержать собратьев на первых этапах возвращения к жизни после войны.

Во время кемпа участники углубляли знания посттравматического роста, изучали психологические протоколы поддержки, инструменты групповой работы, навыки тренерского взаимодействия и безопасной работы с травматическим опытом. Обучение совмещало психологическую подготовку, практические упражнения и командную работу, направленную на формирование доверия и взаимной опоры внутри группы.

Психологиня ОО «Сердце Азовстали» Наталья Шевченко отмечает, что формат «равный — равному» является важной частью системы поддержки ветеранов и требует профессионального подхода.

«Если кажется, что формат “равный – равному” – это просто поговорить и поддержать, то это не так. Тренеры проходят специальное обучение, овладевают психологическими протоколами вмешательства и поддержки. Это первое звено помощи, которое может снять напряжение, дать ощущение опоры и при необходимости направить человека к специалисту для более глубокой работы», — объясняет Наталья Шевченко.

Один из участников кемпа, защитник Мариуполя Виктор Морозов отмечает, что собственный опыт войны стал для него мотивацией помогать другим проходить путь восстановления.

«Мы – ветераны – не ломаемся, мы трансформируемся. И эту трансформацию не обязательно проходить одному в темноте. Ее можно пройти вместе с побратимами, тренерами и поддержкой общественных организаций. Так этот путь становится более легким и менее болезненным», — говорит Виктор Морозов.

В общественной организации Сердце Азовстали Рината Ахметова подчеркивают, что посттравматический рост — это не отрицание травмы, а путь от пережитого опыта к внутренней силе и способности поддерживать других. Именно поэтому подготовка тренеров из числа ветеранов является одним из важнейших направлений работы организации.

После завершения учебного кемпа тренеры посттравматического роста смогут проводить тренинги и групповые занятия для ветеранов и семей, передавая практические инструменты адаптации, восстановления и взаимной поддержки.