Ветераны смогут получить бесплатное образование в Украине: готовится новая программа

Государство поможет облегчить переход от военной службы к гражданской жизни.

Украинские ветераны смогут бесплатно получать образование в учебных заведениях страны.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Мельник, передает КИЕВ24.

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Он отметил, что государство также будет способствовать трудоустройству ветеранов в государственных органах, местном самоуправлении и корпоративных структурах.

Кроме того, участники боевых действий могут быть вовлечены в преподавание базовой военной подготовки и военных дисциплин в учебных заведениях.

Эта программа предназначена для содействия трудоустройству ветеранов войны и лиц с инвалидностью, полученных во время войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.

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