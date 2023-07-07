Ветераны войны в Украине получат гранты для реализации бизнес-идей

Военные получат от 250 до 500 тысяч гривен.

Министерство экономики выделило гранты на 6,8 млн грн для ветеранов и ветеранок, а также их жен и мужей. Эти деньги они получат для реализации бизнес-идей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Средства получат 10 военных и 9 их жен. Для восьми из них выделено до 500 тыс грн, для всех остальных – 250 тыс грн.

"Это возможность поддержать наших воинов. Они защищают нас на передовой, наша задача — помочь им адаптироваться к мирной жизни, воплотить мечту открыть собственное дело", — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что украинские малые и средние перерабатывающие предприятия могут получить гранты до 150 тысяч долларов на развитие. Прием заявок стартовал 3 июля и продлится до 15 декабря 2023 года.