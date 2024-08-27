Ветеринарная евроинтеграция: в Украине будут введены электронные паспорта для домашних животных

В Украине стартует государственный проект по идентификации и регистрации домашних животных, предусматривающий создание Единого государственного реестра домашних животных и внедрение электронных ветеринарных паспортов для питомцев.

Об этом сообщили в Министерстве агрополитики.

Заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык сообщил, что проект был инициирован Минагрополитики совместно с Госпродпотребслужбой и Минцифры.

"В первую очередь, проект предусматривает изменения в процедуре выдачи ветеринарных паспортов и их диджитализацию. Ранее выдавать официальные документы для животных имели право только государственные учреждения ветеринарной медицины. После запуска проекта выдача ветеринарных документов станет диджитализованной, прозрачной и доступной услугой, а получить паспорта государственного образца можно будет не только в государственных, но и в частных ветклиниках, которые присоединятся к проекту", – объяснил замминистра.

Он добавил, что в Украине также будет запущен Единый государственный реестр домашних животных. Информация в этот реестр будет вноситься во время визита к ветеринарному врачу. В частности, в реестре будут храниться данные о владельце животного и история прививок. Это также позволит восстановить ветпаспорт при утере бумажного документа. После наполнения реестра электронные ветпаспорта должны появиться в "Дії".

"Вторая наболевшая проблема, которую мы начнем решать – отсутствие верифицированной государственной инфраструктуры для поиска потерянных животных и возвращения их домой", – отметил Башлык.

По данным зоозащитной инициативы Save Pets of Ukraine, из-за войны в Украине ежегодно растет на 60% количество бездомных животных. Это создает огромную нагрузку, с которой приюты для животных и волонтеры уже не справляются. Регистрация и чипирование животных должны облегчить поиск и идентификацию потерянных домашних питомцев и возвращение их владельцам.

"В-третьих, введение системы идентификации и регистрации домашних животных – это эффективная европейская практика, позволяющая подойти к проблеме комплексно: не только регулировать количество бездомных животных, но и успешно противодействовать бешенству", – пояснил замминистра.

По словам Дениса Башлыка, реализация проекта будет проходить в два этапа. Первый начнется этой осенью, когда заработает Единый государственный реестр домашних животных. Услуга регистрации животного будет предоставляться бесплатно во время визита в ветеринарные учреждения, которые присоединятся к проекту и получат доступ к Реестру.

На втором этапе команда проекта реализует отражение ветпаспортов в приложении "Дія", но для этого необходимо, чтобы регистрация животных стала массовой.

В дальнейшем реализация проекта по идентификации и регистрации домашних животных позволит интегрировать украинскую базу данных с международными реестрами, в частности, Europetnet.

Реестр уже прошел тестирование на практике с участием 20 украинских ветеринарных врачей. После проработки результатов теста в ближайшее время инициаторы объявят о его запуске.

Напомним, в Украине хотят ввести новые штрафы для водителей. Авторы законопроекта предлагают наказывать водителей, которые перевозят домашних питомцев в автомобиле без фиксации.

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