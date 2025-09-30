Ветеринары назвали 10 признаков ревности у собак, которые удивят владельцев

Собака / © Associated Press

Владельцы собакчасто замечают, что их питомцы могут странно вести себя, когда испытывают недостаток внимания. Ветеринары объясняют: ревность у животных не менее реальна, чем у людей, и проявляется она в разных формах.

10 способов, как собаки показывают ревность:

Встают между вами и другой собакой.

Когда вы уделяете внимание другому питомцу, собака может пытаться физически вмешаться и оказаться между вами, чтобы вернуть ваше внимание. Лают.

Так животные пытаются напомнить о себе. Обычно это выглядит как назойливое нытье, которое трудно проигнорировать. Холодный прием.

Некоторые собаки демонстративно игнорируют хозяина, показывая обиду. Это своеобразный способ заставить человека снова обратить на них внимание. Уничтожают вещи.

Питомцы инстинктивно выбирают предметы, которые имеют для владельца особую ценность, и могут повреждать их в состоянии ревности. Играют перед хозяином.

Собака берет игрушку и активно демонстрирует ее на глазах у владельца, как бы говоря: «Посмотри на меня!». Мочатся в доме.

Такие действия могут случаться редко, но они эффективно привлекают внимание, даже если это вызывает негативную реакцию. Становятся агрессивными.

Агрессия может быть направлена как на другую собаку или партнера хозяина, так и в отдельных случаях — на самого владельца. Чрезмерно вылизывают лапы.

Это признак тревоги, которая возникает на почве ревности. Животные могут делать это настойчиво и постоянно. Рычат.

Рычание из-за ревности часто свидетельствует о более глубоком стрессе или неуверенности в себе. Если это поведение не остановить, оно может привести к конфликтам. Выполняют команды послушания.

Собака начинает послушно выполнять команды — «сидеть», «лежать», «внимание» — чтобы снова стать центром внимания.

Специалисты отмечают: важно правильно понять, что именно вызвало ревность. Если причиной стала другая собака, необходимо равномерно распределять ресурсы и внимание, а также избегать проявлений ласки только к одному питомцу. Если же собака ревнует к партнеру хозяина, полезно игнорировать проявления негативного поведения. В случаях агрессии ветеринары советуют изолировать животное, чтобы оно научилось связывать такое поведение с последствиями.

Такой подход помогает снизить напряжение, избежать конфликтов и сохранить доверие между собакой и хозяином.

