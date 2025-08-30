ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
831
Время на прочтение
2 мин

Вето Навроцкого на помощь украинцам: Польша работает над урегулированием статуса беженцев

Польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение украинцев.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беженцы в Польше.

Беженцы в Польше. / © Getty Images

Соседняя Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом сообщила спикер польского МВД Каролина Галецкая, передает РАР.

Отмечается, что 29 августа заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.

"Заместитель министра сообщил посла, что польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение граждан Украины. Он также представил украинской стороне график работы над законом", - рассказала представитель ведомства.

В свою очередь Василий Боднар в Facebook сообщил , что права граждан Украины в Польше будут гарантированы и после 1 октября.

По его словам, "польская сторона сообщила, что работает над урегулированием ситуации и заверила, что права граждан Украины на проживание, работу, образование, социальную помощь и медицинское обслуживание будут гарантированы и после 1 октября 2025 года".

"Граждане Украины, легально проживающие в Польше, продолжат подчиняться правовым нормам этой страны и всего ЕС. Даже при отсутствии нового закона будут приняты переходные меры, чтобы избежать правового вакуума", – сообщил Боднар.

Вето Навроцкого

Несколько дней назад президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины. По его словам, помощь 800+ должна предоставляться исключительно тем, что трудоустраивается в Польше.

Поправка к этому документу предусматривала продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года. А действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них будут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Кроме того, вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также блокирует финансирование Starlink для ВСУ. Впоследствии руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии отрицал это.

Дата публикации
Количество просмотров
831
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie