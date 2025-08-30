Вето Навроцкого на помощь украинцам: Польша работает над урегулированием статуса беженцев

Беженцы в Польше. / © Getty Images

Соседняя Польша работает над урегулированием правового статуса граждан Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о помощи украинским беженцам.

Об этом сообщила спикер польского МВД Каролина Галецкая, передает РАР.

Отмечается, что 29 августа заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик встретился с послом Украины Василием Боднаром, чтобы обсудить ситуацию с правовым статусом украинцев.

"Заместитель министра сообщил посла, что польская сторона работает над законом и регулирует правовое положение граждан Украины. Он также представил украинской стороне график работы над законом", - рассказала представитель ведомства.

В свою очередь Василий Боднар в Facebook сообщил , что права граждан Украины в Польше будут гарантированы и после 1 октября.

По его словам, "польская сторона сообщила, что работает над урегулированием ситуации и заверила, что права граждан Украины на проживание, работу, образование, социальную помощь и медицинское обслуживание будут гарантированы и после 1 октября 2025 года".

"Граждане Украины, легально проживающие в Польше, продолжат подчиняться правовым нормам этой страны и всего ЕС. Даже при отсутствии нового закона будут приняты переходные меры, чтобы избежать правового вакуума", – сообщил Боднар.

Вето Навроцкого

Несколько дней назад президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины. По его словам, помощь 800+ должна предоставляться исключительно тем, что трудоустраивается в Польше.

Поправка к этому документу предусматривала продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года. А действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них будут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Кроме того, вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также блокирует финансирование Starlink для ВСУ. Впоследствии руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии отрицал это.