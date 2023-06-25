Вез подростков из выпускного: новые подробности смертельной аварии в Кировоградской области

Автомобилем, в котором погибли три 17-летних девушек, управлял пьяный полицейский.

В Кировоградской области, вблизи поселка Новгородка, 25 июня в аварии погибли три 17-летних девушек, автомобилем управлял пьяный полицейский. Подозреваемый вез семь подростков из выпускного.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился правоохранитель с признаками опьянения. Он отвозил подростков с празднования выпускного и, нарушив правила безопасности, посадил в автомобиль семерых выпускников.

Правоохранитель потерял управление автомобилем, машина влетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров доставлены в больницу. Правоохранитель сейчас задержан.

Сотрудники ГБР начали расследование по факту дорожного происшествия.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) и избрании меры пресечения.

Ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Напомним, в Кременчуге молодой человек "под наркотиками" насмерть сбил двух парней на пешеходном переходе.

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