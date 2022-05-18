"Вез побратимов в часть": на Харьковщине оккупанты обстреляли пожарную машину и убили спасателя

Во вторник, 17 мая, российские военные обстреляли чрезвычайников, возвращавшихся с ликвидации пожара в оккупированном Изюме Харьковской области. В результате обстрелов погиб 39-летний водитель пожарного автомобиля.

У погибшего спасателя остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Харьковщины в Facebook.

"При выполнении служебных обязанностей героически погиб водитель 28-й Государственной пожарно-спасательной части 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области старшина службы гражданской защиты Маляров Константин Алексеевич. Ему было только 39", — сообщают коллеги погибшего.

Под обстрел спасатели попали около 6:40 ч.

"Подраздел Константина возвращался после выполнения боевого задания по ликвидации пожара в оккупированном г. Изюм на ул. 23 Августа. Он вез побратимов в пожарную часть, когда вдруг пожарный автомобиль попал под обстрел. Обломки снарядов попали в машину, выведя ее из строя. Личный состав сразу покинул кабину, однако Константин Маляров получил смертельные травмы", — говорится в сообщении.

У погибшего спасателя остались жена и двое несовершеннолетних детей.

В ГСЧС отметили, что Константин Маляров родился 21 марта 1983 года в г. Изюм. В 2001 году окончил Изюмское профессионально-техническое училище №24. В 2001-2002 годах проходил службу в Вооруженных Силах Украины. С начала 2010 года стал в ряды ГСЧС, все это время не покидая свою родную 28-ю Государственную пожарно-спасательную часть Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе.

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