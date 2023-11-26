Въезд в Киев в пиковые утренние часы будет перекрыт – в КГГА сообщили подробности

27 ноября в пиковые утренние часы ограничат въезд в Киев крупногабаритного транспорта. Такое решение приняла 24 ноября постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за прогнозируемого снегопада и непогоды Киевской области.

Об этом сообщает КГГА.

"Это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Просим руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, учесть ограничения при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в город», – хлопали в КГГА.

Владельцев предприятий, осуществляющих организованные пассажирские перевозки на территории области, по возможности также попросили ограничить поездки в это время.

Что касается правил поведения водителей во время снегопадов, то им напомнили о преимуществе общественного транспорта в это время. Также не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, в Украине бурлит ненастье. Специалисты предупреждают, что 27 ноября ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности. В Киевской области ожидают сильные снегопады и дождь, местами гололедица; снега – до 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.