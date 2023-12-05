"Везде раздаются взрывы": в оккупированном Крыму сообщают о массированной атаке БпЛА

Местные жители сообщают о большом количестве взрывов в Керчи и Феодосии.

В оккупированной Керчи в ночь на 5 декабря прозвучала серия взрывов.

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Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Да, люди пишут, что слышали звуки, напоминающие ударные иранские беспилотники Shahed.

Также местные жители пишут, что взрывов очень много по сравнению с последним.

"В этот раз слишком много взрывов, последний раз было максимум 5, а в этот раз все 20-25 взрывов", — сообщил один из местных жителей.

Также сообщается о взрывах в районе нефтебазы в оккупированной Феодосии.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал падение российского "Шахеда" в Крыму.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму кафиры из-за больших потерь на поле боя строят новый военный госпиталь.

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