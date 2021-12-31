Везла детей на экскурсию: в Сумах суд вынес приговор учительнице, обвиняемой в смерти 12-летнего ученика в Беларуси

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.
В Сумах суд оправдал учительницу, которую обвинили в халатности из-за смерти 12-летнего мальчика во время путешествия за границу.
Об этом сообщает Заречный районный суд г. Сумы.
Педагог в мае 2018 организовала поездку детей за границу. В Беларуси автомобиль с детьми врезался в погрузчик. Из-за ДТП погиб 12-летний мальчик.
Учительницу обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровью детей, что повлекло за собой смерть несовершеннолетнего. 31 декабря суд оправдал ее.
"Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней", — говорится в сообщении.
Напомним:
- 13 мая 2018 микроавтобус, перевозивший детей из Сумщины, на территории Беларуси врезался в погрузчик. Водитель автобуса задержан. Один мальчик погиб – это ученик Сумской гимназии №1, ему было 12 лет
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