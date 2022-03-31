Везла гуманитарную помощь в Чернигов: погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова

Везла гуманитарную помощь в Чернигов: погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова

Автомобиль Анастасии Тагировой обстреляли на переправе перед выездом в город.

В пригороде Чернигова погибла студентка второго курса НПУ им. М. Драгоманова.

Анастасия Тагирова везла в город гуманитарную помощь.

Об этом идет речь в сообщении НПУ им. М.П. Драгоманова.

"Еще одна горькая потеря среди студентов. Погибла студентка второго курса факультета специального и инклюзивного образования Тагирова Анастасия. 30 марта 2022 года, когда она везла гуманитарную помощь в Чернигов, ее авто обстреляли на переправе перед выездом в город", — говорится в сообщении.

Коллектив университета глубоко скорбит и соболезнует родным и близким Насти.

"Уверены, что виновные обязательно понесут наказание. А мы будем всегда помнить нашу добрую и красивую девочку. Светлая и вечная память ее душе…", — отметили в вузе.

Еще одна горькая потеря среди студентов. Погибла студентка 2 курса факультета специального и инклюзивного образования. Опубликовано НПУ имени М.П. Драгоманова Четверг, 31 марта 2022 г.

Напомним, Путин перебрасывает силы на Донбасс, пытаясь сделать там котел, чтобы заставить Украину, как после Иловайска и Дебальцево, подписать договоренность о капитуляции.

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