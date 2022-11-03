Везли 1300 км к сыну: львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки

У женщины обнаружили рак легких четвертой стадии, и она хотела в последний раз обнять сына.

Львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки, преодолев путь в 1300 километров до ее родного города Одессы. Узнав о тяжелой болезни, женщина хотела успеть увидеть и обнять сына, а еще услышать шум моря.

Как рассказали в Первом медицинском объединении Львова, на информационную линию их контакт-центра обратился украинец Александр, который сейчас проживает в Словакии. Мужчину интересовало, возможно ли транспортировать тяжелобольную жену из города Жалина в украинскую Одессу, откуда они родом.

Месяц назад у его жены, 50-летней Татьяны, обнаружили рак легких четвертой стадии. К врачам женщина обратилась из-за кашля.

Болезнь быстро прогрессировала и отнимала последние силы Татьяны. Посоветовавшись с мужем, она хотела вернуться домой, в Украину, чтобы в последний раз увидеть и обнять сына. А еще услышать шум одесского моря.

"Для нас такая задача также стала вызовом. Пациентка — в критическом состоянии и кислороднозависимая, а дорогая дальняя. Но тщательная подготовка к этой перевозке — и больная уже во Львове. Дальше — эмоциональная встреча с родными в Одессе", — рассказали медики.

Реанимобиль оборудован необходимым оборудованием для транспортировки крайне тяжелых больных. А квалифицированные реаниматологи делают такую транспортировку безопасной.

Пациенты, нуждающиеся в транспортировке реанимобилем, могут обращаться в Первое медицинское объединение Львова за номером 0800 33 30 03.

Напомним, в Днепре врачи спасают супругов, пострадавших от взрыва российской ракеты на АЗС БРС-Нафта. Мужчина, теряя много крови из-за ранений, делал все возможное, чтобы помочь жене выбраться из машины.

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