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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
6219
Время на прочтение
2 мин

Везли через Беларусь и Польшу: на Днепропетровщине похоронили военную армию РФ — соцсети

В Днепропетровской области похоронили военного РФ под видом украинского спасателя. Его везли из России через Беларусь и Польшу.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Соцсети: на Днепропетровщине похоронили военного армии РФ — почему возник скандал

Соцсети: на Днепропетровщине похоронили военного армии РФ — почему возник скандал / © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

В Днепропетровской области похоронили военнослужащего российской армии с «легендой», что это пожарный-спасатель.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

По информации офицера, с. Домоткань Верхнеднепровской громады Днепропетровской области состоялось захоронение Александра Оленченко, 1991 г. р.

Мужчину хоронили, как пожарного-спасателя, якобы погибшего при исполнении служебных обязанностей.

«Поэтому, по моему мнению, у местных жителей не возникало лишних вопросов, хотя, по информации оттуда, часть местных все-таки знала, кого на самом деле хоронят, и промолчала», — говорит Штефан.

Вместе с командой Центра «Миротворец» офицер установил настоящую биографию Александра, а также проанализировал его страницу в соцсети:

  • Родился в Республике Мордовия (РФ). Проживал и был зарегистрирован в г. Москва и Пенза.

  • В 2017-2019 годах проходил военную службу в армии РФ.

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

  • В 2022–2023 годах работал пожарным в МЧС г. Москва.

На опубликованной фотографии с пометкой «2023» видны спасатели в защитном снаряжении возле российских пожарных автомобилей. На одной из машин есть надпись «Мособлпожспас».

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

В 2024–2026 годах, уже во время полномасштабного вторжения, снова проходил военную службу в армии РФ, что также подтверждается фотографиями в военной форме указанного периода.

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

/ © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

Оленченко погиб 13 июня 2026 г. Предварительно — при обстреле штаба российских войск в оккупированном Донецке. Оккупанта опознали за остатками ДНК, кремировали — дальше он оказался в Украине.

Отец привез через Беларусь и Польшу для погребения в с. Домоткань Верхнеднепровской громады.

«На основании каких документов дали разрешение на погребение? Органы местной власти, полиция, представители местной громады, активисты? Сколько еще российских террористов похоронено на нашей украинской земле рядом с нашими Героями? Вопросов больше, чем ответов», — возмущается Анатолий Штефан.

Позиции местных властей, правоохранителей и семьи погибшего пока нет.

Ранее сообщалось, что тело советского психотерапевта и шарлатана Анатолия Кашпировского перевезли из Москвы в Украину.

Впоследствии стало известно, что Кашпировского тайно похоронили в Виннице.

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