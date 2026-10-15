Соцсети: на Днепропетровщине похоронили военного армии РФ — почему возник скандал / © Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

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В Днепропетровской области похоронили военнослужащего российской армии с «легендой», что это пожарный-спасатель.

Об этом рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

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По информации офицера, с. Домоткань Верхнеднепровской громады Днепропетровской области состоялось захоронение Александра Оленченко, 1991 г. р.

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Мужчину хоронили, как пожарного-спасателя, якобы погибшего при исполнении служебных обязанностей.

«Поэтому, по моему мнению, у местных жителей не возникало лишних вопросов, хотя, по информации оттуда, часть местных все-таки знала, кого на самом деле хоронят, и промолчала», — говорит Штефан.

Вместе с командой Центра «Миротворец» офицер установил настоящую биографию Александра, а также проанализировал его страницу в соцсети:

Родился в Республике Мордовия (РФ). Проживал и был зарегистрирован в г. Москва и Пенза.

В 2017-2019 годах проходил военную службу в армии РФ.

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

В 2022–2023 годах работал пожарным в МЧС г. Москва.

На опубликованной фотографии с пометкой «2023» видны спасатели в защитном снаряжении возле российских пожарных автомобилей. На одной из машин есть надпись «Мособлпожспас».

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© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

В 2024–2026 годах, уже во время полномасштабного вторжения, снова проходил военную службу в армии РФ, что также подтверждается фотографиями в военной форме указанного периода.

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолия Штефана ("Штирлиц")

Оленченко погиб 13 июня 2026 г. Предварительно — при обстреле штаба российских войск в оккупированном Донецке. Оккупанта опознали за остатками ДНК, кремировали — дальше он оказался в Украине.

Отец привез через Беларусь и Польшу для погребения в с. Домоткань Верхнеднепровской громады.

«На основании каких документов дали разрешение на погребение? Органы местной власти, полиция, представители местной громады, активисты? Сколько еще российских террористов похоронено на нашей украинской земле рядом с нашими Героями? Вопросов больше, чем ответов», — возмущается Анатолий Штефан.

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Позиции местных властей, правоохранителей и семьи погибшего пока нет.

Ранее сообщалось, что тело советского психотерапевта и шарлатана Анатолия Кашпировского перевезли из Москвы в Украину.

Впоследствии стало известно, что Кашпировского тайно похоронили в Виннице.

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