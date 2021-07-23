Везли на лодке, чтобы успеть на поезд: в Одессе детей спасли из затопленной маршрутки

Везли на лодке, чтобы успеть на поезд: в Одессе детей спасли из затопленной маршрутки

Маршрутка с туристами застряла посреди улицы.

В Одессе, где из-за сильного ливня случился потоп, спасатели помогли детям из Харькова, которые по дороге на вокзал застряли в затопленной маршрутке.

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Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Известно, что 27 туристов из Харькова, среди которых были дети в возрасте от 1 до 4 лет, застряли в Одессе в подтопленной маршрутке на улице Атамана Головатого.

"Спасатели освобождали пленников, сначала с помощью лодки перевезли в безопасное место, а затем предоставили служебный автобус, чтобы гости города могли вовремя успеть на свой поезд", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночного ливня 22 июля в Одессе были затоплены улицы в центре и других районах города. По данным Одесской метеостанции, только за первый час ливня выпало 31 мм осадков.

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