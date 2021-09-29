Везли пациента с инсультом: в Харькове водитель легковушки не пропускал скорую с включенными сиренами (видео)

Водитель не обращал внимание на включенные маячки и просто ехал дальше.

В Харькове работники скорой помощи сталкиваются с тем, что когда везут больного с включенными сиренами, некоторые водители просто игнорируют и не пропускают авто скорой.

Видео подтверждение этому выложили на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в соцсети.

По сообщению Центра, карета скорой как раз везла больного с инсультом.

"В случаях, когда счет идет на минуты, очень часто на пути специализированных авто ЭМП возникают такие "помехи". На видео бригада ЭМП госпитализирует больного с острым нарушением мозгового кровообращения", — написали в Центре.

На видео с видеорегистратора скорой видно и слышно, как служебный автомобиль ЭМП мчится по дороге с включенными сиренами. Водитель легковушки (с номером ВВ6840СТ) впереди, который должен сдать вправо к обочине и таким образом предоставить дорогу скорой, просто ее игнорирует. Из-за таких действий пациент с инсультом, которого доставляли в медучреждение, теряет драгоценные минуты.

Пользователи Сети возмутились увиденным и по большей части не смогли найти приличных слов, которыми можно охарактеризовать действия водителя на белом авто:

Надеюсь, ему впаяют штраф.

Может он глухой?

Козел на белой машине. Думает, наверное, никогда не попадет в авто, которому он не уступил.

Мне одной хочется ему врезать?

Я надеюсь, что с больным все хорошо и скорая успела, но если нет, то у родственников будет повод найти его и поговорить.

Поскольку я сама являюсь медицинским работником, могу сказать, что такие водители могут просто лишить человека жизни.

Напомним, что в Одессе патрульные с сиренами довезли до больницы мальчика и спасли ему жизнь.

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