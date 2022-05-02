"Везут ночью пачками, чтобы народ не ох**вал": в России скрывают потери в Украине, потому тела погибших вывозят по-темному

"Везут ночью пачками, чтобы народ не ох**вал": в России скрывают потери в Украине, потому тела погибших вывозят по-темному

Российские оккупанты терпят в Украине огромные потери, так что чтобы не шокировать население труппы вывозят ночью.

Тела погибших россиян везут из Украины небольшими партиями и только в ночное время.

Об этом рассказывают оккупанты, которые находятся в Запорожской области, в перехваченном телефонном разговоре, обнародованном СБУ.

Из-за того, что погибших вывозят "дозировано" с территории Украины в Россию, семьи кафиров получают тела своих родных уже в полуразложенном виде и их потом нужно еще дополнительно идентифицировать.

"- Ты Макеевича отправлял?

– Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

— Жена переживает, его уже 6 дней везут.

— Их маленькими пачками везут, чтобы народ не ох*евал. И ночью…", — говорится в разговоре.

Один из захватчиков добавляет, что его подразделение понесло в Украине бешеные потери, а из его роты в 100 человек в живых осталось два десятка, еще 9 отказались воевать и написали соответствующие заявления.

Напомним, россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР". У оккупантов начинается паника от хоть одного упоминания о Чернобаевке, где Вооруженные силы Украины уже 17 раз разбили врага.

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