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В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с пассажирской маршруткой: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с пассажирской маршруткой: подробности

В Хмельницкой области утром 6 июля произошла смертельная авария. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Среди пострадавших – шестеро детей.

В четверг 6 июля, в 8:15 в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием рейсовой маршрутки и двух иномарок. Есть погибший и много пострадавших.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Хмельницкой области.

Авария произошла в селе Вихровка Каменец-Подольского района. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу движения. Там столкнулся с Opel, а также пассажирским микроавтобусом, сообщенным "Старая Ушица-Хмельницкий".

Водитель Renault, житель Дунаевецкой тергромады, погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и 20 пассажиров госпитализировали в больницу. Среди пострадавших есть шесть детей. Все пострадавшие имеют телесные повреждения разной степени тяжести.

В больнице оказался водитель автобуса и 20 пассажиров. / © ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
В больнице оказался водитель автобуса и 20 пассажиров. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
В аварии погиб выехавший на встречку водитель Renault. / © ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
В аварии погиб выехавший на встречку водитель Renault. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
Работники ГСЧС тушат пожар, возникший в результате столкновения автомобилей в Хмельницкой области. / © ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
Работники ГСЧС тушат пожар, возникший в результате столкновения автомобилей в Хмельницкой области. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
На Хмельнитчине в аварию попал автобус по сообщению
На Хмельнитчине в аварию попал автобус по сообщению "Старая Ушица-Хмельницкий". / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
Смертельное ДТП в Хмельницкой области произошло при участии рейсовой маршрутки и двух иномарок. / © ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области
Смертельное ДТП в Хмельницкой области произошло при участии рейсовой маршрутки и двух иномарок. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Как сообщалось, 5 июля в Полтавской области перевернулся микроавтобус с военными ВСУ. В результате аварии погиб один из пассажиров транспортного средства, еще четверо — травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
1867
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