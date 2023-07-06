В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с пассажирской маршруткой: подробности

Среди пострадавших – шестеро детей.
В четверг 6 июля, в 8:15 в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП с участием рейсовой маршрутки и двух иномарок. Есть погибший и много пострадавших.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Хмельницкой области.
Авария произошла в селе Вихровка Каменец-Подольского района. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу движения. Там столкнулся с Opel, а также пассажирским микроавтобусом, сообщенным "Старая Ушица-Хмельницкий".
Водитель Renault, житель Дунаевецкой тергромады, погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и 20 пассажиров госпитализировали в больницу. Среди пострадавших есть шесть детей. Все пострадавшие имеют телесные повреждения разной степени тяжести.
Как сообщалось, 5 июля в Полтавской области перевернулся микроавтобус с военными ВСУ. В результате аварии погиб один из пассажиров транспортного средства, еще четверо — травмированы.