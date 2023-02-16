Входит в ближайшее окружение Кремля: СБУ сообщила подозрение главе российского "Промсвязьбанка"

Петр Фрадков — один из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины.

СБУ сообщила о подозрении главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову, который контролирует 100% финучреждений во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"СБУ собрала доказательную базу на главу российского "Промсвязьбанка" Петра Фрадкова. Он входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины. Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства РФ по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений", — говорится в сообщении.

Также российское чиновник координирует представителей местных оккупационных администраций, ответственных за блокирование оборота гривны, говорят в спецслужбе.

"Для этого враг запретил на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделал невозможным инкассацию украинской валюты. Полученные таким образом "рублевые" поступления направляют на финансирование потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фрадкову о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине сообщили о подозрении первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ.

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