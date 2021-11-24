Viasat запускает новую программу лояльности при поддержке COMFY

Лидер спутникового телевидения Viasat при поддержке компании COMFY, крупнейшего ритейлера бытовой техники и электроники в Украине, запускает масштабный проект и дарит своим клиентам 400 подарочных сертификатов.

В ноябре 2021 года Viasat, совместно с партнером – компанией COMFY, начинает новую долгосрочную программу лояльности для имеющихся абонентов. Цель этой кампании – подчеркнуть ценность и заботу о каждом клиенте спутникового оператора. По условиям программы, в течение года будут проводиться розыгрыши 400 подарочных сертификатов COMFY разного номинала среди всех активных абонентов Viasat.

Первый розыгрыш состоится уже в середине декабря 2021 года. Следить за анонсами и графиком розыгрышей можно на сайте viasat.ua

"Viasat – это постоянно развивающаяся компания, чтобы предоставлять услуги спутникового телевидения наилучшего качества, как со стороны своих технических систем, так и с контентным наполнением наших пакетов: разнообразие отечественных и мировых телеканалов-хитов, выгодные условия подключения и многое другое. Мы ценим каждого клиента, потому и заручились поддержкой надежного партнера COMFY, чтобы поблагодарить всех за доверие и выбор Viasat как телевизионного оператора, ведь пользование любой услугой или товаром должно оставлять положительный эмоциональный отклик у клиента", – прокомментировала Александра Пикуза, директор по маркетингу Viasat.

Ознакомиться с деталями программы лояльности Viasat, стать клиентом Viasat и поучаствовать в грандиозном розыгрыше подарочных сертификатов COMFY можно на официальном сайте www.viasat.ua или в сообществе Facebook https://www.facebook.com/Viasat.TVGuide

"Мы рады углублению сотрудничества с компанией Viasat и возможности поддержать партнера в запуске собственной программы лояльности. Успеху этого проекта способствовали не только выгодность предложения для участников программы лояльности, но и открытость Viasat к нестандартным решениям и универсальность и удобство нашего продукта – подарочных карт COMF одинаково популярны как в B2C, так и B2B-сегменте", – добавил Иван Павлик, коммерческий директор COMFY.

Дополнительно:

Спутниковая платформа Viasat уже 13 лет является лидером спутникового телевидения с узнаваемым знанием бренда и показателем лояльности клиентов среди платных операторов телевидения в Украине. Многолетнее сотрудничество с ведущими телеканалами и производителями телевизионного контента позволяют компании предоставлять украинскому зрителю предложение оптимального качества. Для этого оператор предлагает широкую тарифную линейку, где доступны как пакеты с максимальным количеством телеканалов, так и оптимальные пакеты с набором основных рейтинговых телеканалов.

Компания COMFY – первый омниканальный ритейлер бытовой техники и электроники в Украине, лидер по эффективности в отрасли. Единственная в области прозрачная украинская компания, проходящая аудит в международной аудиторской компании. По состоянию на 15 ноября 2021 года сеть COMFY насчитывает 94 магазина разных форматов по всей Украине.