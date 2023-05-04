Вице-мер Вознесенский был задержан из-за хищения на закупке оборонных товаров

Чиновника и троих его подручных подозревают в нанесении ущерба государству почти на 1 млн грн.

Первый заместитель главы города Вознесенска Николаевской области подозревается в хищении бюджетных денег, выделенных на закупку продукции для Сил обороны в прифронтовых районах Николаевщины.

О задержании чиновника в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установлено следствием, вицемер привлек к незаконной деятельности двух своих подчиненных – должностных лиц бухгалтерии горсовета, а также председателя местного благотворительного фонда.

Вицемер Вознесенск и трое его сообщников были задержаны из-за хищения во время закупок для Сил обороны / Фото: СБУ

Фигурантов дела подозревают в том, что они вывели "в тень" бюджетные средства во время публичных закупок оборонной продукции, нанеся государству ущерб почти на 1 млн грн.

Вицемер Вознесенск и трое его сообщников были задержаны из-за хищения во время закупок для Сил обороны / Фото: СБУ

В ходе обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконных действий, а также средства на сумму более 1 млн в гривневом эквиваленте.

Вицемер Вознесенск и трое его сообщников были задержаны из-за хищения во время закупок для Сил обороны / Фото: СБУ

“На основании собранных доказательств первому заместителю мэра и трем его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Санкцией статьи УКУ, инкриминируемой задержанным, предусмотрено до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу, подозреваемых в организации рейдерского захвата 280 га земли у моря в Одесской области.

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