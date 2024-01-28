Вице-премьер Кубраков получил почти 22 млн грн доходов в 2023 году — декларация

В прошлом 2023 году вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков получил 21 млн 971 тысяч 678 грн доходов.

Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте НАПК.

Зарплата министра за год составила 974 528 грн.

Кроме того, Александр Кубраков получил 1 308 900 грн. банковских процентов и 19 688 250 грн. дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Вице-премьер указал в декларации, что имеет 3,7 млн грн и $3,8 тысячи на банковских счетах, а также 20,5 тысячи грн, $31,5 тысячи и 70 тысяч евро наличными. Еще 3,4 млн грн есть на банковских счетах его жены.

Жена Кубракова, согласно его декларации, в прошлом году получила всего 82 874 грн доходов.

В собственности вице-премьер имеет квартиру в Киеве площадью 55,6 кв.м и автомобиль BMW Х4 2017 года выпуска.

Вместе с семьей он также пользовался устной договоренностью домом площадью 263,1 кв. м и земельным участком площадью 1000 квадратных метров в Киеве, принадлежащих Кубраковой Людмиле Васильевне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы. Обнародованная информация свидетельствует, что доходы его семьи уменьшились по сравнению с 2020 годом.

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