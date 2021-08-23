Вице-президент Еврокомиссии заявил о "впечатляющих" успехах Украины за 30 лет

Вице-президент Еврокомиссии заявил о "впечатляющих" успехах Украины за 30 лет

Украина страдала от политической нестабильности, турбулентности и, в последние годы, от российской агрессии.

В течение трех последних десятилетий Украина достигла впечатляющих успехов, преодолев авторитаризм и встав на путь демократии.

Соответствующее заявление вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис озвучил в воскресенье, 22 августа, во время брифинга с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем

Домбровскис указал на то, что "на протяжении большей части трех последних десятилетий Украина страдала от политической нестабильности, турбулентности и, в последние годы, от российской агрессии".

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"Однако, очевидно одно: Украина успешно преодолела авторитаризм и встала на путь демократии. Ее успехи в течение этих тридцати лет поражают", — заявил вице-президент ЕК.

Он также сказал, что Европейская комиссия приветствует законопроекты по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Это важно для обеспечения и укрепления независимого и эффективного функционирования институтов, во избежание политизации, а также для их работы", — добавил политик.

По его словам, цитирует "Укринформ", внедрение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом стало следствием роста общего товарооборота почти на 50% в течение первых пяти лет, в результате чего ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Как сообщалось, Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

В ЕС заявляли, что готовы предоставить Украине второй транш финпомощи, но нужно выполнить "два шага".

Напомним, в МВФ назвали причину задержки второго транша для Украины. Украинская власть должна отреагировать на "откат антикоррупционных усилий".

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