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- Украина
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Вид суровый, характер независимый: в заповеднике показали свободолюбивого жителя Чернобыльской зоны
В Чернобыльской зоне сфотографировали лошадь Пржевальского, которая привлекла внимание своим суровым видом.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике опубликовали фотографию дикой лошади Пржевальского.
Соответствующая фотография появилась на странице заповедника.
«Встречайте — лошадь Пржевальского! Не путайте с обычной лошадью: эта без седла, без подков и, главное, без начальника! Внешний вид суровый, характер независимый, а график работы — „сам себе хозяин“», — добавили в заповеднике.
Что известно о лошадях Пржевальского
Лошадь Пржевальского — редкий подвид дикой лошади, названный в честь путешественника Николая Пржевальского, открывшего его в 1879 году. В XX веке эти животные исчезли из дикой природы, однако их удалось сохранить благодаря разведению в зоопарках. Впоследствии лошадей начали возвращать в естественную среду обитания.
От домашних лошадей они отличаются крепким телосложением, короткой стоячей гривой и тёмной полосой вдоль спины. Взрослые особи весят от 230 до 350 килограммов, а продолжительность их жизни составляет примерно 15–18 лет.
В природе лошади Пржевальского живут небольшими стадами, которые обычно возглавляет взрослый жеребец. Питаются преимущественно травянистой растительностью и способны выдерживать значительные перепады температур.
В Чернобыльской зоне отчуждения лошади Пржевальского появились в 1998 году. Животные постепенно приспособились к местным условиям и сформировали дикую популяцию. По оценкам ученых, в декабре 2020 года их численность составляла примерно 120–150 особей.
Интересно, что эти степные животные начали заселять даже лесные массивы и заброшенные здания. В то же время среди угроз для популяции по-прежнему числятся лесные пожары и минная опасность, возникшая в результате российского вторжения в Украину.
Напомним, ранее в Чернобыле фотоловушка запечатлела необычный момент из жизни дикой природы. Рысь заглянула прямо в камеру, оставив после себя забавные кадры.