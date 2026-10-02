ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

"Видела, как вылетают окна": харьковчанка рассказала о первых минутах атаки РФ авиаабомбами

Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, ударив по частному сектору.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака РФ на Харьков 2 октября

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

В Харькове продолжают ликвидировать последствия очередного удара русских войск по городу. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет, а количество пострадавших достигло 32 человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака РФ на Харьков — что известно о пострадавших

По его данным, 22 человека получили ранения, из которых 10 были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших также двое детей: 10-летний мальчик получил ранение стеклом, однако травмы оказались легкими, поэтому госпитализация ему не понадобилась.

Также добавил, что у 15-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс, медицинскую помощь ей также предоставили непосредственно на месте происшествия.

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

«На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Продолжается обследование поврежденных объектов и прилегающей территории, специалисты фиксируют последствия атаки», — отметил Синегубов.

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

Пострадавшая Анна Полянская рассказала, что в ее доме вылетели окна, посыпался потолок, и весь дом испытал разрушения. По словам пострадавшей Евы, во время прилета она убежала из комнаты в коридор и сразу легла на пол.

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

Атака РФ на Харьков 2 октября / © Харьковская ОВА

«Дом как-то набок склонен. Окна видела, как вылетают. До сих пор не по себе страшно», — рассказала девушка.

Война в Украине — последние новости

Напомним, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по частным секторам Слободского и Немышлянского районов Харькова, в результате чего полностью разрушен дом, погибли и многие раненые, среди которых дети.

Ранее мы писали, что в Харькове россияне намеренно атаковали жилой квартал в Салтовском районе. Вражеский снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома и разрушил перекрытие.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie