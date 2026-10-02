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"Видела, как вылетают окна": харьковчанка рассказала о первых минутах атаки РФ авиаабомбами
Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, ударив по частному сектору.
В Харькове продолжают ликвидировать последствия очередного удара русских войск по городу. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет, а количество пострадавших достигло 32 человек.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака РФ на Харьков — что известно о пострадавших
По его данным, 22 человека получили ранения, из которых 10 были госпитализированы в медицинские учреждения. Среди пострадавших также двое детей: 10-летний мальчик получил ранение стеклом, однако травмы оказались легкими, поэтому госпитализация ему не понадобилась.
Также добавил, что у 15-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс, медицинскую помощь ей также предоставили непосредственно на месте происшествия.
«На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Продолжается обследование поврежденных объектов и прилегающей территории, специалисты фиксируют последствия атаки», — отметил Синегубов.
Пострадавшая Анна Полянская рассказала, что в ее доме вылетели окна, посыпался потолок, и весь дом испытал разрушения. По словам пострадавшей Евы, во время прилета она убежала из комнаты в коридор и сразу легла на пол.
«Дом как-то набок склонен. Окна видела, как вылетают. До сих пор не по себе страшно», — рассказала девушка.
Война в Украине — последние новости
Напомним, россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по частным секторам Слободского и Немышлянского районов Харькова, в результате чего полностью разрушен дом, погибли и многие раненые, среди которых дети.
Ранее мы писали, что в Харькове россияне намеренно атаковали жилой квартал в Салтовском районе. Вражеский снаряд попал во второй этаж многоквартирного дома и разрушил перекрытие.