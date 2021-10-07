"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят пациентов с коронавирусом каждые 10 минут

В Мелитополе сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
В Мелитополе Запорожской области стремительно выросло количество больных коронавирусом. Больницы заполнены, а пациенты лежат даже в коридорах.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на рассказ горожанки Екатерины Мелинчук.
Женщина доставила в местную больницу свою маму, у которой диагностировали коронавирус.
"Сегодня оформляла маму в инфекционную больницу. Скорая подвозит новых пациентов каждые 10 минут. Ужас. Мест не хватает. Медперсонал работает на износ. Больные лежат даже в коридоре! Всем нужен кислород. Такую картину видела только по телевизору! Берегите себя", — говорит женщина.
На сайте Мелитопольского городского совета регулярно подают данные по количеству новых случаев коронавируса в городе.
"По результатам лабораторных исследований от 1 и 2 октября 2021 зарегистрировано 264 новых случаев заболевания COVID-19 среди жителей города, из них 2 детей. По состоянию на 6 октября 2021 всего в городе Мелитополе зарегистрировано 9525 подтвержденных случаев СOVID-19 среди горожан, из них 417 детей ", — говорится в сообщении.
На сегодня в инфекционном госпитале получает лечение 277 пациентов с Мелитополя и прилегающих районов. На амбулаторном лечении под наблюдением семейного врача находятся 1690 заболевших мелитопольцев, из них 117 детей.
Зарегистрирован один летальный случай — умерший имел сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, хронической болезни легких.
Напомним, что число "ковидних" диагнозов в Украине растет : более 12,5 тысячи человек заболело прошедшие сутки. Почти 4 тысячам понадобилась госпитализация. На правительственном заседании отметили, что несколько областей страны на границе «красной» зоны и карантин там могут усилить уже на днях.