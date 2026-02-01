Видели, что это гражданские и добивали: новые подробности расстрела шахтерского автобуса "Шахедами"

Россияне добивали вторым «Шахедом» раненых шахтеров, выходивших из автобуса

Российские операторы дронов сознательно и целенаправленно атаковали гражданский автобус с шахтерами в Днепропетровской области.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Группа „Шахедов“ на онлайн-управлении через радио модемы Mesh пролетала вдоль дороги. Пилот первого „Шахеда“ увидел автобус внизу и решил его атаковать», — отметил эксперт.

Далее «Шахед» ударил рядом с автобусом, водитель под влиянием взрывной волны потерял управление и въехал в забор. Травмированные люди стали покидать автобус, помогая друг другу.

В это время оператор второго «Шахеда» увидел людей и цинично направил дрон прямо в мирных людей.

«Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной факт терроризма», — подчеркнул «Флэш».

Напомним, что в Павлоградском районе Днепропетровской области в результате атаки российского дрона по служебному автобусу шахты «Терновская» погибли 15 человек, еще 7 получили ранения.