Видели момент детонации или подозрительных лиц: в Днепре СБУ ищет свидетелей взрыва авто, в котором погибли два человека

Видели момент детонации или подозрительных лиц: в Днепре СБУ ищет свидетелей взрыва авто, в котором погибли два человека

В результате подрыва погибли пресс-секретарь ГСЧС Украины и член общественной организации.

В Днепре Служба безопасности Украины ищет свидетелей взрыва на проспекте Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Днепропетровской области.

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Так, для проведения объективного и полного расследования происшествия, правоохранителям нужна помощь свидетелей, которые видели момент взрыва или знают любые детали инцидента.

"Всем, кому известна какая-либо информация, которая может помочь правоохранителям в раскрытии этого преступления, кто находился рядом с местом происшествия в момент взрыва, снял или заметил каких-либо подозрительных лиц до момента взрыва, обращайтесь по телефону специальной горячей линии: (056 ) 744-85-19. Гарантируем конфиденциальность и безопасность каждому, кто ее предоставит", — подчеркнули в СБУ в Днепропетровской области.

Напомним, что взрыв на проспекте произошел утром 15 сентября. На месте погибли два человека. По предварительной информации, взрывное устройство, эквивалентом от одного до двух килограмм тротила, находилось под днищем машины. Сдетонировало оно, когда водитель сел за руль.

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