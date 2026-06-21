«Видели вблизи» Крымский мост: в СБС ВСУ заинтриговали заявлением после ударов по Керчи

Атака на Керчь возле Крымского моста

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Силы беспилотных систем, которые систематически атакуют Крым и другие части РФ, заинтриговали заявлением об ударах у Крымского моста, а именно ударом по нефтебазе Керченского порта. Они предупредили оккупационную «власть», что «видели вблизи и с разных ракурсов» Крымский мост.

Об этом СБС сообщила на платформе Threads.

«Ни на что не намекаем, но мы сегодня ночью, очень вблизи и с разных ракурсов, видели крымский мост», — говорится в сообщении.

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Также в оборонном подразделении ВСУ опубликовали фото Крымского моста и то, куда именно пришелся удар, и заинтригованно написали: «1. То, что мы ночью разбомбили 2. Он один».

В комментариях к сообщению украинцы догадались о возможных планах ударить по Крымскому мосту и попросили, чтобы это «недоразумение было уничтожено».

«Ждем дня, когда мост не будет виден нигде, кроме как дна морского! Благодарю вас за вашу работу.

Ждем поста, что вы смотрели с разных ракурсов — но так и не увидели.

Уже вижу как пылает тот мост, и слышу: «Последний путь, Последний путь, Последний путь.

Спойлер: мост лег отдохнуть, но с разных ракурсов это выглядит по-разному».

Удары по Крыму — что известно

Ночью и днем в оккупированном Крыму раздавались мощные взрывы. Во время атаки в разных регионах исчезли свет и вода. Кроме того, оккупационные власти сообщили о полной остановке продажи горючего для россиян. Без электричества осталась большая часть полуострова: жители северо-западных, центральных и южнобережных энергорайонов.

Накануне, ночью, тоже было громко в Керчи. Украинские беспилотники нанесли мощный удар по нефтебазе, расположенной в 1 км от Крымского моста, и порту «Кавказ». Это впоследствии официально подтвердили украинские власти.

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