Видение на 15 лет: в Минобороны заявили, что планируют возвращать Крым

Иван Гаврилюк / © Рустем Умеров

Украина совместно с международными партнерами имеет стратегическое видение возвращения всех временно оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на Четвертом Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы.

Он заверил, что у Украины есть видение на 10-15 лет вперед, как вернуть оккупированные территории.

«У нас есть видение, как вернуть все временно оккупированные территории. Мы вместе с партнерами — британцами, американцами — проводили ряд „военных игр“, где моделировали разные ситуации. На 10-15 лет у нас у нас есть видение, куда нам двигаться, как нам развиваться», — отметил Гаврилюк.

В то же время, замминистра признал, что Крым сейчас превратился в мощную военную базу РФ с большой концентрацией российских войск.

«Что касается преимущества в Черном море, давайте будем реалистами. Ее нужно там получить и содержать. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсуден тяжело совершать, потому что россияне приняли меры», — признал представитель Минобороны.

