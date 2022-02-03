Видео, на котором украинский военный исполняет зажигательный танец, "взорвало" Сеть

За сутки ролик набрал 4197 лайков и почти 100 тыс. просмотров.

Вооруженные силы Украины записали и опубликовали видео, которое стало "вирусным" в Сети. На нем украинский военнослужащий исполняет зажигательный танец под песню Уитни Хьюстон Queen of the Night.

Видео опубликовали в Twitter ВСУ.

На кадрах видно, как украинский боец с оружием в руках выполняет активные движения среди заснеженного поля под трек знаменитой американской певицы. За сутки ролик набрал 4 197 лайков и почти 100 тыс. просмотров.

Видео танца украинского защитника обсудят в Интернете. Многие пользователи оставляют комментарии "Слава Украине" — традиционное для украинской армии поздравление. В общем, под опубликованным видео пользователи пишут:

"С таким настроением мы кого угодно победим!", "В полном оборудовании так пластично двигаться... танцы со звездами завидуют и плачут!", "Красавелло!", "Невозможно оторвать глаза!"

Напомним, в канун Нового года военнослужащие ВСУ трогательно поздравили украинцев с новогодне-рождественскими праздниками. Ролик опубликовала пресс-служба штаба ООС в Facebook.

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