Видеофиксация ПДД: в полиции рассказали, сколько удалось заработать за полтора года работы камер

Сейчас в Украине работает 201 видеокамера.
Штрафов на 400 миллионов гривен. Именно столько удалось получить за полтора года системы видеофиксации ПДД, говорят в полиции.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 октября.
Отмечается, что более 80% водителей оплатили штраф в первые 10 дней. Ведь это льготный период, когда взимают только половину суммы штрафа. За полтора года работы камер количество аварий на участках, где они установлены — снизилась. Сейчас работает 201 видеокамера.
Напомним, система автоматической фиксации заработала в стране с 1 июня прошлого года.