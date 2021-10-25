Видеофиксация ПДД: в полиции рассказали, сколько удалось заработать за полтора года работы камер

Видеофиксация ПДД: в полиции рассказали, сколько удалось заработать за полтора года работы камер

Сейчас в Украине работает 201 видеокамера.

Штрафов на 400 миллионов гривен. Именно столько удалось получить за полтора года системы видеофиксации ПДД, говорят в полиции.

Также читайте Украинцам предлагают зарабатывать на видео нарушений ПДД

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 25 октября.

Отмечается, что более 80% водителей оплатили штраф в первые 10 дней. Ведь это льготный период, когда взимают только половину суммы штрафа. За полтора года работы камер количество аварий на участках, где они установлены — снизилась. Сейчас работает 201 видеокамера.

Напомним, система автоматической фиксации заработала в стране с 1 июня прошлого года.

В школах могут ввести уроки по ПДД

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку