"Видим, к чему готовится оккупант": Зеленский обратился к украинцам и рассказал о военной помощи

Глава государства провел совещание, на котором говорилось о том, как ускорить поставки оружия от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 мая обратился к украинцам и рассказал о совещании с руководителями Сил обороны.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, на совещании присутствовали Главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. Речь шла о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, а также как действовать с имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием и достичь необходимых результатов.

“Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ. И благодарю всех наших солдат и командиров, каждого подразделения, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта. Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Благодарю вас, ребята. И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен. Сегодня же назначил нового командующего Сил специальных операций – Александра Трепака. Достойный человек, сильный воин, Герой Украины. Спасибо каждому и каждому, кто защищает Украину и жизнь. Благодарю всех, кто придает нам силы”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что на Саммите мира в Швейцарии страны-участницы будут рассматривать ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.

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