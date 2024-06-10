"Видим, какие шаги планирует враг": Зеленский о ситуации на фронте и где тяжелее всего

Президент Украины Владимир Зеленский выслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на передовой.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, в Сумской области ситуацию полностью контролируют наши военные. Однако оккупанты продолжают активно применять диверсионные группы — их успешно уничтожают Силы обороны.

"Что касается села Рыжевка, оккупант попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро российский флаг в селе уничтожен, присутствия оккупанта нет. Харьковщина: продолжаются наши контрударные действия. Видим, какие шаги планирует враг и какую передислокацию проводит. Будем отвечать. Донетчина: тяжелее всего. Силы обороны Украины делают все для стабилизации и защиты наших позиций", – подчеркнул Зеленский.

В то же время на южных направлениях ситуация "в целом без изменений". Украина продолжает усиливать позиции.

“Благодарю всех наших солдат, сержантов и младших офицеров, которые сейчас в боях и на боевых постах и полностью реализуют наши задачи в этой войне. Эта неделя чрезвычайно важна для украинских международных позиций. Дипломатия, чтобы добиваться необходимых результатов, всегда должна опираться на эффективную силу. Именно поэтому мы сейчас должны выстоять против любых российских ударов и провокаций на фронте и в приграничье. И должны наносить оккупанту именно такие потери, которые приближают нашу украинскую победу на всех уровнях”, — отметил президент.

Напомним, что Силы обороны Украины осуществили контратаку к северу и северо-востоку от города Харькова.

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